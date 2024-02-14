Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ из-за высказываний ректора Кудратходжаева

Посла Узбекистана Ботиржона Асадова вызвали в российский МИД после высказываний ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о том, что не знающие узбекский язык жители страны являются либо оккупантами, либо идиотами. В России такие слова посчитали оскорбительными и выразили протест Асадову. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД РФ.

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями <...> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме», - говорится в сообщении диппредставительства.

Содержание и тональность слов Кудратходжаева не сходятся с глубокими, стратегическими отношениями между странами. В МИД уверены, что большинство жителей Узбекистана не согласятся со словами ректора. Москва ожидает от государства комментария, осуждающего «одиозные высказывания».

Ранее в российское диппредставительство вызвали временных поверенных в делах Эстонии, Литвы и Латвии. Власти этих государств не ответили на просьбу Москвы обеспечить безопасность на выборах президента России в посольствах этих стран.