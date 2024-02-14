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В Подмосковье водитель мусоровоза спас замерзающего в запечатанной коробке сфинкса

Сфинкса Вольта выкинули на мороз в заклеенной скотчем коробке. Спасителем животного стал водитель мусоровоза Борис.
Елизавета Егорова 2024-02-14 18:15:01
© Фото: ЖКХ Подмосковья Telegram

В Раменском городском округе водитель мусоровоза обнаружил заклеенную скотчем коробку на контейнерной площадке. Внутри оказался кот породы сфинкс, которого выкинули на мороз «без шанса выжить», сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Водитель мусоровоза обнаружил коробку, заклеенную скотчем. В ней могло оказаться все что угодно, но внимательность и интуиция подсказали, что нужно заглянуть внутрь. И не зря - внутри оказался испуганный, дрожащий от холода кот породы сфинкс», - говорится в сообщении информационного Telegram-канала министерства.

Водитель и по совместительству герой-спаситель Борис Галишников забрал животное к себе домой, где в первые часы кот не выходил из коробки, так как был очень напуган. Дочь Бориса отвезла животное в ветеринарную клинику, где выяснилось, что он абсолютно здоров. Назвали его Вольтом.

За пять лет работы водителем Борис спас уже семь животных, также оставленных на контейнерных площадках. В министерстве отметили, что у мужчины «чуткое сердце».

Ранее широкую огласку получила история с «уволенным» из библиотеки в Строгино котом Маркизом. Сотрудники заведения спасли его, когда он был еще котенком. С тех пор кот жил в библиотеке и стал всеобщим любимцем. Однако из-за жалоб посетителя животному пришлось искать новый дом.

#в стране и мире #герой #спасение #водитель #кот #Раменский район
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