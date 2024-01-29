Из библиотеки в Строгино выгнали прожившего там 8 лет кота Маркиза

Кота Маркиза, который больше восьми лет жил в библиотеке № 248-1 района Строгино, выгнали оттуда из-за жалоб пенсионера. Сотрудники библиотеки спасли животное от смерти, когда он был еще котенком. За все эти годы Маркиз стал всеобщим любимцем и изюминкой заведения, рассказала заведующая учреждения Елена Акинова.

«Мы его забрали у одного из читателей, который хотел его утопить. Он был маленьким котенком», - цитирует 360 слова Акиновой.

Проблемы у кота появились после пандемии, когда в библиотеку пришел новый посетитель - 75-летний мужчина. Он приходил туда каждый день, при этом нарушая запрет на еду в зале. Когда заведующая попросила пенсионера не обедать в библиотеке, он начал требовать ее увольнения.

Однако уволить Акинову у него не получилось, тогда мужчина принялся за Маркиза. Дед пожаловался на антисанитарию и заявил, что у него аллергия на кота. При этом Акинова уверена в том, что пенсионеру кот никак не мешал, просто тот хотел насолить заведению.

«У Маркиза есть все сезонные прививки, мы его обрабатываем, вычесываем. Дети, которые приходят в творческую мастерскую, от него просто без ума. Маркиз - достопримечательность Строгино», - отметила Акинова.

Сейчас кот временно находится в квартире заведующей, но читатели просят вернуть его обратно. Сотрудники библиотеки собирают для этого подписи.