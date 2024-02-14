Захарова заявила о неверной интерпретации на Западе условий переговоров по Украине

Западные СМИ неверно трактуют и преподносят заявления России по украинскому вопросу, в том числе и некие предложения к США по заморозке конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, это просто неверная интерпретация, если не сказать злонамеренная - не хочется так говорить, хотя и такое, очевидно, возможно», - отметила Захарова.

Она пояснила, что Россия не скрывает свою позицию по мирному урегулированию ситуации на Украине, на эту тему сделано немало публичных заявлений в ответ на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры, почему они не идут и так далее.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на условиях «наших законных интересов».