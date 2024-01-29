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Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию в феврале

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей в феврале встрече в Турции будут обсуждать тему украинского урегулирования.
Елизавета Егорова 2024-01-29 15:09:01
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин планирует посетить Турцию в феврале, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Да, готовится визит», - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Одной из ключевых тем на предстоящий переговорах Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет украинское урегулирование. При этом Ушаков подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам, а Киев запрещает их сам себе. 

Ранее ситуацию вокруг Украины Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе телефонного разговора. Политики также затронули российско-индийские отношения и отметили успехи сотрудничества двух стран в сфере науки и технологий. 

#Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #Визит #мирные переговоры по Украине
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