Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию в феврале

Президент России Владимир Путин планирует посетить Турцию в феврале, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Да, готовится визит», - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Одной из ключевых тем на предстоящий переговорах Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет украинское урегулирование. При этом Ушаков подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам, а Киев запрещает их сам себе.

Ранее ситуацию вокруг Украины Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе телефонного разговора. Политики также затронули российско-индийские отношения и отметили успехи сотрудничества двух стран в сфере науки и технологий.