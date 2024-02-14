Первый грузовой самолет Ил-76МДК приземлился в аэропорту космодрома Восточный

В аэропорту космодрома Восточный впервые приняли грузовой самолет Ил-76МДК. Об успешной посадке борта с космическим грузом сообщили в Роскосмосе.

«Первый грузовой самолет Ил-76МДК Роскосмоса приземлился в аэропорту космодрома Восточный», - рассказали в Telegram госкорпорации.

В ведомстве добавили, что после приземления работники КЦ Восточный «разгрузили контейнеры и доставили их на Технический комплекс космодрома».

Ранее сообщалось о запуске с космодрома Восточный первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» - в Роскосмосе назвали это знаковым событием для российской ракетно-космической отрасли.