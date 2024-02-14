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Первый грузовой самолет Ил-76МДК приземлился в аэропорту космодрома Восточный

На борту самолета находился груз космического назначения.
Ирина Елагина 2024-02-14 17:03:01
© Фото: Роскосмос

В аэропорту космодрома Восточный впервые приняли грузовой самолет Ил-76МДК. Об успешной посадке борта с космическим грузом сообщили в Роскосмосе.

«Первый грузовой самолет Ил-76МДК Роскосмоса приземлился в аэропорту космодрома Восточный», - рассказали в Telegram госкорпорации.

В ведомстве добавили, что после приземления работники КЦ Восточный «разгрузили контейнеры и доставили их на Технический комплекс космодрома».

Ранее сообщалось о запуске с космодрома Восточный первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» - в Роскосмосе назвали это знаковым событием для российской ракетно-космической отрасли.

#в стране и мире #роскосмос #космодром #Восточный #Ил-76МДК
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