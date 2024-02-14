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Сборная России по футболу сыграет с Парагваем 25 марта

Сборная России по футболу 21 марта в Москве проведет матч с Сербией, а 25 марта - с Парагваем, сообщили в РФС.
Елизавета Егорова 2024-02-14 16:21:01
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сборная России по футболу 25 марта сыграет товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Игра состоится на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Национальная сборная России проведет товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», - говорится в сообщении РФС.

В этом же месте 21 марта состоится матч с футбольной командой Сербии, уточнили в РФС. Дата старта продаж билетов пока неизвестна.

Парагвай стоит на 53-м месте в рейтинге ФИФА. Результат матча в России будет в нем учитываться.

Ранее стало известно, что сборная России с разгромным счетом (8:0) обошла команду Кубы на матче в Волгограде. Все голы забили разные игроки команды. Успех России включили в Книгу рекордов страны.

#Спорт #Сербия #Футбол #«Динамо» #сборная России #Парагвай #товарищеский матч
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