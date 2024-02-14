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Россияне начали избавляться от недвижимости в Финляндии

По данным финских властей, в приграничной зоне россияне приобрели порядка 6 600 домов и квартир за последние 30 лет.
Ирина Елагина 2024-02-14 15:56:01
© Фото: Pius Koller, imageBROKER, Globallookpress

На финском рынке недвижимости зафиксировано существенное падение цен на дома и квартиры в городах на границе с Россией и при значительном количестве предложений. Об этом свидетельствует расследование «Фонтанки».

По данным издания, сейчас квартиру в финской Карелии можно купить от 700 тысяч рублей, а коттедж со всеми удобствами у озера с землей - за 1 миллион 500 тысяч рублей. И таких предложений сотни.

Обвал цен объясняется стремлением россиян избавиться от недвижимости в Финляндии, так как сейчас граница закрыта, и поехать на выходные на водопад в Иматру или на рыбалку на Сайменское озеро невозможно. При этом надо платить налоги и коммунальные платежи - а это сотни евро ежемесячно.

В период добрососедских отношений россияне активно скупали недвижимость в Финляндии. По данным Национальной земельной службы, в приграничной зоне россияне приобрели порядка 6 600 домов и квартир за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Финляндии состоялись президентские выборы, и, как пояснил новый глава государства Александр Стубб, сейчас «нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем».

#Россия #в стране и мире #Финляндия #недвижимость #иматра
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