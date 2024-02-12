Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений из России

Избранный президент Финляндии Александр Стубб пожаловался журналистам, что не получил поздравлений из России.

«Получил тысячи сообщений и не успел их прочитать, но не видел ни одного сообщения из России», - отметил Стубб на брифинге.

При этом Стубб сделал ряд критических заявлений в адрес Москвы и подчеркнул, что «прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем».

В Кремле дали понять, что резкие заявления Хельсинки в отношении Москвы объясняют сдержанную реакцию Кремля на избрание Александра Стубба новым президентом этой страны.

«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям. И сами заявления господина президента нового носят весьма недружественный характер», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, что Финляндия практически закрыла границу с Россией и не собирается смягчать ужесточенные в связи с событиями на Украине новые пограничные правила.