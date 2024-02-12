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Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений из России

Александр Стубб рассказал журналистам, что не видел ни одной телеграммы в свой адрес из России.
Ирина Елагина 2024-02-12 17:07:01
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress

Избранный президент Финляндии Александр Стубб пожаловался журналистам, что не получил поздравлений из России.

«Получил тысячи сообщений и не успел их прочитать, но не видел ни одного сообщения из России», - отметил Стубб на брифинге.

При этом Стубб сделал ряд критических заявлений в адрес Москвы и подчеркнул, что «прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем».

В Кремле дали понять, что резкие заявления Хельсинки в отношении Москвы объясняют сдержанную реакцию Кремля на избрание Александра Стубба новым президентом этой страны.

«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям. И сами заявления господина президента нового носят весьма недружественный характер», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, что Финляндия практически закрыла границу с Россией и не собирается смягчать ужесточенные в связи с событиями на Украине новые пограничные правила.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Финляндия #Дмитрий Песков #Александр Стубб
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