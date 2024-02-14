База США в Сирии дважды за несколько часов попала под обстрел

Американская военная база в Сирии, расположенная на нефтяном месторождении Аль-Омар, дважды за несколько часов подверглась ракетному обстрелу.

По информации иракского агентства Shafaq News, под удар попала так называемая «Зеленая деревня» в восточной части Дейр эз-Зора.

«Ракетный залп атаковал нефтяное месторождение Аль-Омар в восточной части Дейр эз-Зора, Сирия, во второй раз за несколько часов, нацеливаясь на американскую военную базу», - указали корреспонденты.

Не уточняется, есть ли потери в результате произошедшей атаки. Также агентство сообщает, что военнослужащие США произвели ответные выстрелы артиллерийскими снарядами по «источнику атаки». Но, как уточняется, снаряды упали недалеко от города Аль-Маядин в пустыне, населенный пункт находится под контролем сирийской армии и поддерживающих ее сил

Один из последних случаев, когда база США подвергалась нападению, произошел 3 февраля. Тогда под ракетный обстрел попала база в Сирии на газовом месторождении Конико. Корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen уточнял, что в районе военной базы виднелись клубы дыма и были слышны взрывы.