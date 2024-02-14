Танкисты показали ночные кадры уничтожения позиций ВСУ в Артемовске

Танковые подразделения в Артемовске выходят на рубежи еще до рассвета. На видео наши танкисты поддерживают штурмовые группы, поражая позиции боевиков. Работают танки с закрытых огневых позиций, постоянно меняя их - оставлять бронетехнику на виду в Артемовске нельзя.

«Если арта накрывает, то мы бьем точечно либо по укрепу, либо по точкам, которые нам выдают. Отстрелялись и возвращаемся, прячемся, чтобы нас никто не видел», - объяснил командир танкового взвода с позывным «Шум».

С трех выстрелов танкисты успешно поразили все цели, кадры объективного контроля зафиксировали попадание. Точным огнем артиллерия и танки поддерживают действия наших штурмовых групп даже в кромешной темноте.

После возвращения с боевой задачи экипаж танка быстро пополняет боекомплект. После этого бойцы снова направляются к боевым позициям, чтобы продолжить работу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее российские снайперы уничтожили ДРГ боевиков на Южно-Донецком направлении. Ночью противник пытался пробраться в сторону российских позиций через лесополосу, однако наши бойцы не дали им осуществить задуманное.