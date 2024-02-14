Шойгу потребовал увеличить скорость поступления в войска КАЗ «Арена-М»

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал увеличить скорость поступления в войска комплекса активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом сообщает Минобороны России.

О том, что этот комплекс уже поставлен на квалификационные испытания, доложил Сергею Шойгу генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Быстрее надо делать», - потребовал Шойгу.

Также Кашин заметил, что ведется работа по усовершенствованию этого КАЗ для противостояния барражирующим боеприпасам.

Гендиректор предприятия Сергей Питиков доложил министру, что завод расширяет свои производственные мощности, а производство изделий по различным направлениям уже увеличилось в несколько раз.

Шойгу прибыл в «Конструкторское бюро машиностроения», чтобы проверить выполнение гособоронзаказа. Предприятие производит переносные и оперативно-тактические ракетные комплексы. Министру представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба» и тот самый комплекс активной защиты «Арена-М».

Сергей Шойгу провел рабочее совещание, где отметил, что в ходе применения комплексов вооружения в зоне СВО подтвердились их тактико-технические характеристики. Он поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить доработки и коррективы в выпускаемую продукцию с учетом опыта специальной военной операции.

Он подчеркнул, что это касается как ПЗРК, так и «Искандеров» с «Кинжалами», а также всего, что требуется ВС РФ для борьбы с беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.