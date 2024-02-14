Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Подмосковье

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Подмосковье. Об этом сообщает МО РФ.

Главе российского оборонного ведомства показали на предприятии образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

«Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания», - сообщил генеральный конструктор корпорации Валерий Кашин.

Он доложил министру о работе по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих боеприпасов.

«Быстрее надо делать», - потребовал Шойгу.

Гендиректор предприятия Сергей Питиков рассказал главе оборонного ведомства, что идет работа по расширению производственных мощностей завода, и сообщил об увеличении в разы выпуска изделий по разным направлениям.

Как утверждает Шойгу, в ходе использования комплексов вооружения в зоне операции по защите Донбасса были подтверждены заложенные тактико-технические характеристики. Высокоточные средства позволяют поражать цели на большой дальности и с высокой точностью.

Министр поручил оперативно вносить доработки с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации. По словам Шойгу, речь идет о ПЗРК, ракетах «Кинжал», ракетах для ОТРК «Искандер», а также о том, что необходимо для борьбы с дронами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.