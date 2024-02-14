В Кремле прокомментировали новый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушение закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подразумевает наказание, высказывать обеспокоенность беспочвенно.

«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что данный закон однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изъятии имущества за фейки о Вооруженных силах России. Согласно закону, такая мера грозит за распространение фейков о ВС РФ и действия против безопасности государства. Отмечается, что конфискации будут подлежать те средства и то имущество, которые были получены в ходе совершения преступления или использованы для деятельности, которая направлена на подрыв безопасности страны.