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В Кремле прокомментировали новый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Песков отметил, что закон однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах.
Игнат Далакян 2024-02-14 12:51:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушение закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подразумевает наказание, высказывать обеспокоенность беспочвенно.

«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что данный закон однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах. 

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изъятии имущества за фейки о Вооруженных силах России. Согласно закону, такая мера грозит за распространение фейков о ВС РФ и действия против безопасности государства. Отмечается, что конфискации будут подлежать те средства и то имущество, которые были получены в ходе совершения преступления или использованы для деятельности, которая направлена на подрыв безопасности страны.

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