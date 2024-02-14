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Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» для крупных кредитов

Глава ЦБ РФ заявила о необходимости зазора между оформлением кредита и выдачей денег.
Игнат Далакян 2024-02-14 12:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Центробанк России предложил внедрить «период охлаждения» при выдаче крупных кредитов, от одного миллиона рублей. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле, "период охлаждения", и на крупные кредиты», - сказала глава ЦБ РФ.

Она предложила начать с миллиона рублей и добавила, что необходимо обсуждать срок «охлаждения». Также Набиуллина отметила, что нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег.

«Кредит за несколько минут - это, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», - сказала глава регулятора.

Ранее глава Центробанка РФ заявила, что мир спасся от глобальной рецессии. Набиуллина отметила, что замедление роста мировой экономики налицо.

#в стране и мире #ЦБ РФ #Эльвира Набиуллина #Центробанк России
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