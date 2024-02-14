Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» для крупных кредитов

Центробанк России предложил внедрить «период охлаждения» при выдаче крупных кредитов, от одного миллиона рублей. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле, "период охлаждения", и на крупные кредиты», - сказала глава ЦБ РФ.

Она предложила начать с миллиона рублей и добавила, что необходимо обсуждать срок «охлаждения». Также Набиуллина отметила, что нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег.

«Кредит за несколько минут - это, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», - сказала глава регулятора.

Ранее глава Центробанка РФ заявила, что мир спасся от глобальной рецессии. Набиуллина отметила, что замедление роста мировой экономики налицо.