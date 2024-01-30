Набиуллина заявила, что мир спасся от глобальной рецессии

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии. Но, по ее словам, налицо замедление роста мировой экономики. Своим видением она поделилась в интервью РИА Новости.

«Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать "жесткой посадки". И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году», - рассказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина добавила, что многие ориентируются на низкую вероятность рецессии, а на этом фоне ожидается и снижение ключевых ставок ведущими центробанками. В свою очередь, добавила она, это поддержит мировой экономический рост.

Касательно Соединенных Штатов, в 2023 году в ФРС прогнозировали рецессию в американской экономике к концу прошедшего года. По прогнозам, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года ВВП страны будет сокращаться.