Путин высоко оценил работу сотрудников МЧС в новых регионах России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил работу спасателей МЧС в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Сегодня МЧС - это слаженная, мобильная, технически оснащённая структура, которая отвечает за решение широкого круга крайне важных задач», - сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам ежегодной расширенной коллегии МЧС.

Глава государства отметил, что высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений на территории Турции и Сирии, оперативная эвакуация граждан России из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов.

«Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», - добавил российский лидер.

Владимир Путин заявил, что работники МЧС с риском для жизни проводили эвакуацию людей из опасных районов, занимались доставкой гуманитарных грузов и проводили разминирование, а также участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов.

Ранее президент России поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря. В поздравлении Путин обратил внимание на то, что спасатели первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду и невзирая на опасность ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций.