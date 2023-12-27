Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание на то, что спасатели первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, невзирая на опасность.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», - сказал президент.

Путин отметил, что история службы наполнена примерами подлинного героизма и личного мужества ее сотрудников.

«Сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства. В этом году вы оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке», - добавил Путин.

Глава российского государства еще раз поблагодарил сотрудников МЧС России за самоотверженность при выполнении поставленных задач, отметил необходимость совершенствования работы ведомства в новых российских субъектах. Ключевыми задачами президент назвал совершенствование и развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет поставок спасателям новейших образцов современной техники и оборудования.