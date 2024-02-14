Эксперт Шапкин объяснил, какую пользу извлечет бизнес из закона о «наливайках»

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин прокомментировал «Звезде» подписание нового закона, согласно которому российские регионы смогут самостоятельно ограничивать продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, а также устанавливать, что продажа слабоалкогольной продукции дозволена лишь ресторанам, барам, кафе и буфетам.

По мнению эксперта, подобный закон давно напрашивался по причине сложности регулировки деятельности «наливаек» - точек, где продают слабый алкоголь навынос, при этом работая и в ночное время из-за классификации их как точек общепита. Это было возможно из-за лазеек в законодательстве, которыми пользовались некоторые предприниматели.

«Наливайки не платили акцизы, то есть этот вид деятельности у нас даже не лицензируется, а следовательно и не поступают деньги в региональные бюджеты. И при этом за слабым алкоголем почти не ведется учет: наливайки могли работать почти круглосуточно, нарушаются возрастные ограничения», - отметил Шапкин.

Руководитель ЦРНАП назвал шагом вперед законодательное нововведение, однако счел, что идеальным вариантом было бы лицензирование наливаек. Так, по мнению эксперта, было бы и легче вести контроль государству, и безопаснее вести свои дела предпринимателю.

«Предпринимателю было бы полезнее знать самому, какие точные требования предъявляет регион к наливайкам. Да и процедура разрешения была бы выгоднее: он мог бы более безопасно складывать деньги, рассчитывая на то, что проработает не один год, и будет получать прибыль», - заявил эксперт.

В целом, считает эксперт, вариантов ограничения распространения слабоалкогольных напитков может быть множество, включая самые радикальные. Руководитель ЦРНАП также отметил, что регионы уже имеют опыт ограничения алкогольной продукции, когда открытие наливаек и алкомаркетов подчинялось определенным условиям, либо сокращались часы продажи алкоголя.

«Полузапрета быть не может: есть магазины, есть кафе, рестораны, где то же пиво может находиться в ассортименте. Вопрос того, какие критерии будут выбраны регионами для регулирования оборота продукции, покажет только практика. Может, найдут какие-то универсальные решения, опыт у некоторых регионов уже есть», - подытожил Шапкин.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут сами установить, в каких заведениях могут продаваться слабоалкогольные напитки, и где эти заведения должны располагаться. Также президент России подписал закон, согласно которому за распространение фейков об армии у нарушителя могут изъять имущество.