Корреспондент «Звезды» показал «дорогу камикадзе» в окрестностях Артемовска

Одним из напряженных участков на Донецком направлении является линия соприкосновения в окрестностях Артемовска. Именно оттуда вернулась съемочная группа «Звезды». Военкор Павел Кутаренко увидел, как один из расчетов поразил вражеский склад боеприпасов.

Путь в Артемовск, по которому пришлось проследовать съемочной группе, называют «дорогой камикадзе», поскольку там постоянно летает очень много дронов противника. Заезжать в город можно только ночью.

«Дорога камикадзе» простреливается и артиллерией ВСУ - так, посреди проезда торчит реактивный снаряд. А возможное присутствие в небе вражеских беспилотников делает этот путь особенно напряженным.

«FPV-дрон не оборудован камерами инфракрасного излучения, поэтому ночью их применять неэффективно, поэтому все передвижения ночью», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Бек.

Инфракрасный режим камеры съемочной группы «Звезды» позволил показать уникальные кадры боевой работы подразделений «Южной» группировки войск.

Канонада в Артемовске не смолкает ни на минуту. В полной темноте работает расчет гаубицы Д-30.

До позиций противника - около семи километров. Наша гаубица бьет по заранее выявленной цели и точно накрывает склад боеприпасов, детонация которого уничтожает еще и группу пехоты - это подтверждают кадры с дрона-разведчика.

«Работа расчета - на 5, если б можно было, даже на 10! Расчет слаженный, работают отлично, цели поражают, враг страдает», - рассказал старший офицер батареи с позывным Зам.

Ранее были опубликованы ночные кадры уничтожения позиций ВСУ в Артемовске. Точным огнем танки и артиллерия поддерживают действия штурмовых групп, зачастую работать приходится в темноте.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.