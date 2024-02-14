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Горловка подверглась обстрелу ВСУ из «натовской» артиллерии

Горловка попала под обстрел украинских националистов вечером 13 февраля, они нанесли удар по населенному пункту тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
Дарина Криц 2024-02-14 00:01:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Вечером 13 февраля украинские националисты обстреляли Горловку. Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) уточнило, что обстрел производился артиллерийскими снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

«22:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим представительство ДНР сообщило, что из-за обстрелов Горловки повреждения получил многоквартирный жилой дом в Никитовском районе.

«Улица Стожка, 139 - многоквартирный жилой дом», - указали в СЦКК.

Специалисты продолжают получать сведения о последствиях обстрелов. Вечером того же дня в Донецке погиб мужчина 1963 года рождения после сброса боеприпаса с дрона украинскими националистами. Инцидент произошел на улице Полухина. Там же получил ранения еще один мужчина 1956 года рождения.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #сцкк #обстрелы всу #калибр 155 мм
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