Горловка подверглась обстрелу ВСУ из «натовской» артиллерии

Вечером 13 февраля украинские националисты обстреляли Горловку. Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) уточнило, что обстрел производился артиллерийскими снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

«22:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим представительство ДНР сообщило, что из-за обстрелов Горловки повреждения получил многоквартирный жилой дом в Никитовском районе.

«Улица Стожка, 139 - многоквартирный жилой дом», - указали в СЦКК.

Специалисты продолжают получать сведения о последствиях обстрелов. Вечером того же дня в Донецке погиб мужчина 1963 года рождения после сброса боеприпаса с дрона украинскими националистами. Инцидент произошел на улице Полухина. Там же получил ранения еще один мужчина 1956 года рождения.