Костромские десантники ударили по пехоте ВСУ под Артемовском из ПТРК «Корнет»

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу западу от Артемовска. Работу российских десантников из Южной группировки войск показало Минобороны России.

Разведчики с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили укрывавшихся в блиндаже боевиков и передали координаты на пункт управления. Расчет ПТРК «Корнет» получил задачу уничтожить цель.

Под покровом ночи десантники выдвинулись на окраину города и заняли огневую позицию на одной из высоток. Точным пуском управляемой ракеты наши военнослужащие поразили блиндаж, где находилась пехота противника. После поражения, чтобы не попасть под ответный огонь со стороны подразделений ВСУ, расчет ПТРК «Корнет» быстро свернул пусковую установку и покинул огневую позицию.

Как рассказали бойцы, цель находилась на расстоянии около 7 800 метров. Противник двигался с большой скоростью, однако наши противотанкисты все равно поразили ее.

Ранее были опубликованы кадры ударов российских ПТРК по противнику в зоне СВО. На видео - экран тепловизора, зафиксировавшего мощный взрыв в результате попадания в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.