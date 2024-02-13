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Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

Тука рассказал, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Сырский будет «с точностью выполнять» приказы Зеленского.
Игнат Далакян 2024-02-13 10:05:01
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести крайне опасные для украинской армии операции для осуществления запроса Владимира Зеленского на медийные победы. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», - сказал бывший чиновник в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Георгий Тука рассказал, что не один раз слышал от источников в украинской армии о том, что Сырский будет «с точностью выполнять» приказы Владимира Зеленского. По мнению бывшего заместителя министра, новый главком ВСУ мог получить запрост на «победы» от властей Киева.

Тука выразил также опасения, что медийные операции нового главкома ВСУ столкнутся с «крайне негативными последствиями» в условиях низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Ранее он командовал украинскими сухопутными войсками.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Зеленский #Александр Сырский
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