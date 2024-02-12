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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Красном море

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари сообщил, что целью атаки был сухогруз Star Iris.
Глеб Владовский 2024-02-12 13:37:01
© Фото: US Navy, Globallookpress

Члены йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» запустили несколько ракет по танкеру Star Iris в Красном море, сообщил в понедельник представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.

«Военно-морские силы Йемена запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет, удары были точными и прямыми», - заявил он в соцсети Х.

По данным сервиса Marine Traffic, 12 января судно Star Iris под флагом Маршалловых Островов вышло из бразильского порта Вила-ду-Конди в направлении иранского порта Бендер-Хомейни. Последний раз, 12 февраля, сухогруз передавал данные о своем местоположении из центральной части Красного моря.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявляли, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Как сообщает ТАСС, с ноября 2023 года члены движения «Ансар Аллах» атаковали десятки гражданских судов, находившихся в Красном море и Аденском заливе.

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