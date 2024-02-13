Артиллерия ВС РФ поразила свыше 150 объектов за сутки на Купянском направлении

Мотострелковые подразделения ВС РФ при содействии артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 43-й механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Тимковки и Синьковки на Купянском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

За сутки российские артиллеристы также нанесли удары по более чем 150 объектам ВСУ, среди которых были как объекты дислокации живой силы боевиков, так и скопления техники. В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ «Акация» также уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Ивановка.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих, три минометных расчета, два пикапа и одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика"», - сообщил Якимкин.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 на Купянском направлении. Танкисты ударили по укреплениям ВСУ, за несколько минут уничтожив позиции противника и заставив его отступить, неся потери.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.