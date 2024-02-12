Экипажи Т-80 уничтожили укрепления боевиков на Купянском направлении

Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. На видео показана их боевая работа.

О движении группы противника в этом районе сообщила разведка с воздуха. Плотный туман скрыл танк от воздушной разведки противника лучше любой маскировки, и вот, оставаясь незамеченным, экипаж нанес несколько точных ударов по позициям врага.

За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери.

Танкисты на Купянском направлении стреляют с закрытых огневых позиций. Первый - пристрелочный, второй - точно в цель. На дистанции свыше шести километров бойцы используют осколочно-фугасные боеприпасы.

Перед боевым выездом каждую машину ждут обязательный техосмотр и профилактика. Чтобы машина была готова в любой момент, механики трудятся круглосуточно, невзирая на погодные условия.

«Сегодня ребята приехали после боевого дежурства и подготавливают машину к следующему. Это обязательная процедура, тем более в эти погодные условия, зимой. За ними нужно ухаживать», - рассказывает командир танкового подразделения с позывным «Дэй».

Боец показал шрамы на корпусе боевой машины. Он поделился, что не раз ее экипажу приходилось выполнять задачи, находясь под обстрелом украинских боевиков. Один раз, когда его танк вел огонь прямой наводкой по противнику, боевую машину подбили, внутри начался пожар. Несмотря на опасность взрыва, выбравшись из люка, командир бросился спасать свой экипаж.

Ранее Минобороны РФ показало, как российский «Аллигатор» поразил вражеский опорный пункт на Купянском направлении. Чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.