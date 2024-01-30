Су-25 ударили ракетами по опорникам и живой силе ВСУ на Донецком направлении

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На записи видно, что самолеты маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника. В описании к видео сказано, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по украинским опорным пунктам и живой силе.

Поражая цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

«Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета», - рассказал летчик Су-25 с позывным Сокол.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.