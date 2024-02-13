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Крушение бизнес-джета во Флориде попало на видеорегистратор

Самолет задел проезжавшую машину, рухнул на дорогу и загорелся.
Дарина Криц 2024-02-13 05:03:01
© Фото: @Rincon001A X

В Сети появились новые кадры падения на трассу во Флориде бизнес-джета Bombardier Challenger 600.

Напомним, инофрмация о крушении самолета появилась в субботу, 10 февраля. Он разбился при попытке аварийной посадки вблизи аэропорта города Неаполь. Сообщалось, что у самолета отказали оба двигателя при подлете к воздушной гавани.

Пилот бизнес-джета попытался посадить самолет на трассу в округе Коллиер, но во время приземления он задел крылом проезжавшую мимо машину. После этого самолет упал и загорелся.

Офис шерифа округа Коллиер сообщил, что по меньшей мере погибли два человека. На борту Bombardier Challenger 600 были пять человек.

Федеральная авиационная администрация (FAA) уведомляла об авиапроисшествии. Сообщалось, что Bombardier Challenger 600 разбился на шоссе I-75 недалеко от Неаполя около 15:15 по местному времени в пятницу, 9 февраля.

Расследованием займется FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

#в стране и мире #сша #Флорида #Крушение самолета #бизнес-джет
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