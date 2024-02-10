Горящий бизнес-джет на автостраде во Флориде сняли на видео после крушения

Опубликовано видео с места крушения бизнес-джета на трассе в американском штате Флорида. На кадрах виден мощный пожар, борт полностью охвачен огнем.

Ранее сообщилось, что воздушное судно упало на автостраду недалеко от города Неаполь. Изначально данных о погибших и пострадавших не было.

Впоследствии стало известно, что на борту самолета находились пять человек, выжить удалось трем. Таким образом, жертвами крушения стали два человека.

Представитель аэропорта рассказал агентству Associated Press, что за две минуты до того, как бизнес-джет должен был приземлиться, командир воздушного судна передал диспетчеру, что на борту отказали оба двигателя, была запрошена экстренная посадка на трассе.