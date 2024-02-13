США отобрали принадлежащий венесуэльской компании самолет

Минюст США конфиксовал принадлежащий венесуэльской компании самолет Boeing 747, аргументируя это тем, что ранее он числился за иранской фирмой, которая была связана с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Министерство юстиции завершило исполнение решения о конфискации произведенного в США грузового самолета Boeing 747, который ранее принадлежал находящейся под санкциями иранской авиакомпании Mahan Air, которая связана с КСИР, входящей в список террористических организаций», - пишет американский минюст.

До этого самолет находился на территории Аргентины. По запросу Вашингтона он был арестован в октябре 2022 года. По мнению Министерства юстиции США, покупка самолета венесуэльской компанией была совершена в обход санкций, и уже принадлежащий Венесуэле самолет все еще находился под управлением того же капитана - бывшегно командира КСИР и члена правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai.

Как утверждает ведомство, с февраля по май 2022 года борт летал между Каракасом, Москвой и Тегераном в обход американских санкций. Теперь же арестованный самолет прибыл во Флориду.

Ранее в США заявили о том, что авиаудары по базам КСИР согласованы с Ираком. В Багдаде эти заявления назвали ложью. Иракские власти считают, что американские атаки по объектам Ирана являются неприкрытой агрессией и дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.