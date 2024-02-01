Снайперы группировки «Восток» показали от первого лица свою боевую вылазку

Снайперы группировки войск «Восток» в любую погоду и время суток эффективно уничтожают живую силу врага на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Кадры их работы публикует Минобороны РФ.

Снайперы, как правило, работают небольшими группами - тройками, в составе которых стрелок, корректировщик и прикрывающий. При необходимости они могут поменяться местами. Во время движения им приходится постоянно перемещаться, по очереди прикрывая друг друга.

Военнослужащие выходят на выполнение боевой задачи на расстояние примерно от 1 до 1,5 километров от линии боевого соприкосновения. Командир отделения снайперов с позывным «Марк» рассказал, когда обычно приходится выходить на боевые задания и как долго иногда приходится сидеть в засаде.

«Выходим на задачу обычно по вечерам, чтобы противник нас не видел, не фиксировал. Ночью проще выходить. Работаем с тепловизорами. Сутки, максимум - двое мы лежали на позиции. Ты лежишь в одном положении, работаешь, наблюдаешь все время. Максимум, что ты можешь сделать - это повернуться на бок для своего удобства», - поделился он.

Зимой, как рассказали бойцы, работать особенно сложно - противник активно использует дроны с тепловизорами, которые хорошо видят бойцов. Даже в закрытой огневой позиции они очень уязвимы. Однако, несмотря на сложные условия работы, группы снайперов группировки войск «Восток» действуют спокойно и слаженно. Они понимают, что от действий каждого зависит жизнь всей команды.

Ранее российский снайпер с позывным «Изюм» объяснил, как заставить боевиков «теряться» в бою. По его словам, противника можно застать врасплох в момент, когда он пытается разместиться в окопах.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.