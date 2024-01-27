Снайпер с позывным «Изюм» объяснил, как заставить боевиков «теряться»

Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки и боевой работы снайперов группировки войск «Юг».

На одном из направлений специальной военной операции в Донецкой Народной Республике подразделение снайперов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) демонстрируют выдающиеся результаты по уничтожению личного состава ВСУ. Применяя современные снайперские винтовки СВДМ, АСВКМ и другие, бойцы подразделения успешно участвуют в боях по освобождению населенных пунктов на территории ДНР.

По словам заместителя командира взвода с позывным «Изюм», есть такие позиции, благодаря которым можно проследить весь маршрут противника и подловить неприятеля в удобный для снайпера момент.

«Они закатываются в посадку. Соответственно, из окопа выглядывает встречающий. Работаем, в основном, по встречающему для начала, чтобы посеять панику среди закатывающихся противников. Когда они начинают теряться, мешкаться на удобной для нас позиции, тогда мы и работаем», - рассказал замкомвзвода.

Он также выразил слова благодарности неравнодушным гражданам России, которые поддерживают наших военнослужащих, высылая на передовую маскхалаты, массети, одежду, продукты питания, питьевую воду.

«Приятно, что люди думают о нас, помнят о нас и каким-то образом пытаются помочь. Безумно благодарны. Человеческое спасибо вам!», - сказал боец с позывным «Изюм».

К настоящему моменту снайперы данного подразделения уничтожили около 500 украинских боевиков. Уничтожение целей производится на дистанции от 150 метров до 2 километров. Во время выполнения задач под определенный рельеф местности снайперы надевают специальные маскхалаты, чтобы оставаться максимально незамеченными. Каждый снайпер может провести длительный период времени практически неподвижно - от нескольких часов до нескольких суток.

За успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО несколько снайперов 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были удостоены высоких государственных и ведомственных наград Минобороны России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.