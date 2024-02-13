Экипажи Ка-29 и Ка-27 нанесли удар по подводным и надводным целям «врага»

Экипажи вертолетов Ка-29, Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели боевые стрельбы на морских полигонах. Минобороны России показало видео тренировки.

В учении приняли участие около 10 экипажей корабельных вертолетов Ка-29, Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В ходе полетов они выполнили задачи по поиску и уничтожению надводных целей и подводных лодок условного противника.

Экипажи выполнили артиллерийские стрельбы по морским корабельным щитам. Во время вылетов вертолетчики нанесли удары как поодиночке, так и в составе пар. К учению был привлечен летный и инженерно-технический состав смешанного вертолетного полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Целью учения было совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.

В рамках ЛТУ экипажи обнаружили подводные лодки противника с использованием опускаемых гидроакустических станций, огневое поражение надводных и подводных целей, отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, поиск и спасение экипажей кораблей и воздушных судов, терпящих бедствие и другие элементы боевой подготовки.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполнили как в дневное, так и в темное время. Было проведено более 20 вылетов на учебно-боевое применение и поисково-спасательное обеспечение.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.