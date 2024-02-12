Военнослужащие провели занятия по вождению танков в сильнейшую казанскую метель

К мечте стать военным первокурсник Эзиз Искандеров двигается планомерно. В Казанское танковое пришел из кадетского класса. За рычагами Т-72Б3 он всего второй раз, но на месте командира танка - инструктор, который помогает справиться с трассой и волнением.

Белое безмолвие нарушает рев боевой машины. Пейзаж словно чистый лист, непонятно, где земля, а где небо. Уже несколько дней в регионе идет сильнейший снег, видимость нулевая, покров местами с рост человека. Но занятия продолжаются. Военнослужащие учатся преодолевать дополнительные препятствия.

Три товарища - из танковой роты 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота. Командир роты Герой России Руслан Курбанов окончил Казанское танковое училище с золотой медалью. На счету его подразделения десятки единиц уничтоженной вражеской бронетехники. У всего экипажа уже есть государственные награды. Но бойцы понимают, чтобы стать грамотным командиром, одного боевого опыта недостаточно.

«Наш командир проходил здесь обучение, выпустился достойным офицером, подошли к нему, сказали, что хотим учиться, он, конечно, дал добро», - объясняет курсант КВТКУ Виталий Волвинков.

Стрельбы курсанты-танкисты проводят на одном из полигонов Оренбургской области. В ходе обучения внедряется опыт специальной военной операции. Вождение боевой машины происходит прямо в учебном классе. В училище тренажеры всех моделей российских танков - от различных модификаций Т-72 до Т-14 «Армата». Инструктор может в секунду изменить время года, устроить курсанту дождь или снегопад.

Устройство боевой машины необходимо знать как свои пять пальцев. Для успешного выполнения задачи критически важен не только боекомплект, но и уровень масла, топлива, охлаждающей жидкости.

В стремлении стать настоящими офицерами курсантам есть на кого равняться. Среди выпускников Казанского высшего танкового командного училища десятки Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.