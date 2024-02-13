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Литовский бизнесмен украл у партнеров 27 млн евро и проиграл их в казино

Партнер инвестиционной компании присвоил несколько десятков миллионов евро, проиграл их в казино и уехал на Украину, а после вернулся на родину.
Дарина Криц 2024-02-13 02:51:01
© Фото: Manja Zore Globallookpress

Предприниматель из Литвы присвоил себе 27 миллионов евро инвестиционной компании фонда BaltCap, после чего проиграл их в виртуальном казино.

Литовским правоохранителям удалось задержать бывшего партнера компании. Это произошло после возвращения бизнесмена на родину. Как сообщает «Лайф», после растраты чужих денег он сбежал на Украину.

«Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели», - цитирует издание пресс-службу Вильнюсского городского участкового суда.

Ранее Сбербанк предупреждал о новых случаях обмана клиентов со стороны мошенников, которые звонят гражданам и обвиняют их якобы в «измене Родине».

По данным банка, мошенник в разговоре с жертвой представляется сотрудником полиции или ФСБ, а затем сообщает, что сотрудник банка украл его персональные данные и делает переводы украинским боевикам.

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