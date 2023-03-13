Россиянам рассказали о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине

Согласно мошеннической схеме, злоумышленник в разговоре с клиентом представляется сотрудником полиции или ФСБ, а затем сообщает, что сотрудник банка украл его персональные данные и делает переводы.

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Сбербанк рассказал о новых случаях обмана клиентов со стороны мошенников. Так, злоумышленники звонят гражданам и обвиняют их якобы в «измене Родине». По данным кредитной организации, по схеме мошенник в разговоре с жертвой представляется сотрудником полиции или ФСБ, а затем сообщает, что сотрудник банка украл его персональные данные и делает переводы украинским боевикам.

«Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине», - говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Далее злоумышленники предупреждают клиента об уголовной ответственности, так как перевод якобы идет от его лица. Затем к диалогу подключается мнимая служба безопасности, которая принуждает перевести деньги на их счет или оформить кредит, чтобы таким образом «вычислить виновного».

Ранее Центральный банк России выступил с инициативой дать возможность россиянам через сайт «Госуслуги» подавать заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках.