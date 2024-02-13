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За прошедшие сутки боевики ВСУ 40 раз атаковали территорию ДНР

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 128 различных боеприпасов, ранив двух мирных жителей.
Дарина Криц 2024-02-13 00:54:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Сорок вооруженных атак украинских националистов зафиксировали в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки.

По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), в период с 00:00 12 февраля по 00:00 13 февраля противник совершил 40 атак по населенных пунктам республики.

«Три обстрела произошли на Ясиноватском направлении, 15 обстрелов на Горловском и больше всего - 22 обстрела - на Донецком направлении», - указали в представительстве ДНР.

Во время атак ранения получили два мирных жителя. Также повреждения получили два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

Во время обстрелов территории ДНР украинские боевики применили 128 различных боеприпасов. В предыдущие сутки ВСУ 23 раза обстреляли республику, применив 91 боеприпас.

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