МО РФ сообщило об уничтожении еще трех беспилотников в Белгородской области

Минобороны России сообщило об уничтожении еще четырех украинских беспилотников.
Уточняется, что ликвидированные в воздухе беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Киевский режим с их помощью пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Эта попытка была пресечена около 12.30 по московскому времени.
Три беспилотника были сбиты в небе Белгородской области, а один - в небе Брянской области. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА в небе Белгородской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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