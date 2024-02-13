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МО РФ сообщило об уничтожении еще трех беспилотников в Белгородской области

Также был сбит один украинский беспилотник в небе Брянской области.
2024-02-13 13:33:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении еще четырех украинских беспилотников. 

Уточняется, что ликвидированные в воздухе беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Киевский режим с их помощью пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Эта попытка была пресечена около 12.30 по московскому времени. 

Три беспилотника были сбиты в небе Белгородской области, а один - в небе Брянской области. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. 

Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА в небе Белгородской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотники #Брянская область #белгородская область
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