МО РФ сообщило об уничтожении еще трех беспилотников в Белгородской области

Минобороны России сообщило об уничтожении еще четырех украинских беспилотников.

Уточняется, что ликвидированные в воздухе беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Киевский режим с их помощью пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Эта попытка была пресечена около 12.30 по московскому времени.

Три беспилотника были сбиты в небе Белгородской области, а один - в небе Брянской области. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА в небе Белгородской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.