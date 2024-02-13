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Бойцы Южной группировки показали уничтожение позиций ВСУ с помощью FPV-дронов

На опубликованном видео наши операторы FPV-дронов уничтожают позиции националистов, а также готовят новых специалистов.
2024-02-13 05:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты операторов FPV-дронов 132-й бригады Южной группировки войск находят и уничтожают цели противника на Южно-Донецком направлении. Кадры их работы публикует Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса ежедневно ведут разведку местности, корректируют огонь артиллерии, а также уничтожают скопления живой силы, огневые точки и легкую колесную технику ВСУ. Для поражения целей военнослужащие используют современные системы FPV-дронов, которые позволяют быстро и безопасно отправить «птичку» в небо, а также более точно произвести сброс боеприпаса на выявленные цели противника.

Отдельное внимание в бригаде уделяют подготовке новых операторов разведывательных и ударных беспилотников. Военнослужащие проходят обучение по специальной программе под руководством опытных инструкторов. Для этого оборудованы учебные классы, где обучаемые оттачивают навыки на симуляторах, а также учебный полигон, где они тренируются управлять дронами в реальном полете.

При центре обучения есть своя мастерская, где инженеры-техники занимаются восстановлением поврежденных квадрокоптеров, а также подготовкой и программированием FPV-дронов перед их применением. Мастерская позволяет не только удовлетворять все потребности в деталях, но и дает возможность внедрять в работу новые технологии.

Ранее Минобороны РФ показало работу операторов FPV-дронов на Запорожском направлении. В результате атаки противник потерял до отделения боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны
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