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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии

Донецк подвергся обстрелу со стороны Украины в районе шести часов вечера 13 февраля.
Ирина Елагина 2024-02-13 20:13:01
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости

Жилые кварталы Донецка подверглись обстрелу ВСУ вечером 13 февраля. Оперативной информацией об ударах по городу сообщили в СЦКК.

Обстрел зафиксировали в 17:35. По данным военных экспертов, ВСУ использовали при ударе по Донецку вооружение западного образца: выпустили три снаряда натовского калибра 155 мм. Такие боеприпасы используются для дальнобойных гаубиц M777, самоходок PzH 2000, Krab и CAESAR - это оружие страны НАТО предоставили Украине в качестве военной помощи.

Напомним, что сегодня американский сенат проголосовал за новый транш военных поставок ВСУ на 60 млрд долларов.

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