ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии

Жилые кварталы Донецка подверглись обстрелу ВСУ вечером 13 февраля. Оперативной информацией об ударах по городу сообщили в СЦКК.

Обстрел зафиксировали в 17:35. По данным военных экспертов, ВСУ использовали при ударе по Донецку вооружение западного образца: выпустили три снаряда натовского калибра 155 мм. Такие боеприпасы используются для дальнобойных гаубиц M777, самоходок PzH 2000, Krab и CAESAR - это оружие страны НАТО предоставили Украине в качестве военной помощи.

Напомним, что сегодня американский сенат проголосовал за новый транш военных поставок ВСУ на 60 млрд долларов.