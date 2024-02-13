В Москве собрались политики и политологи из 16 стран для поисков решений по Газе

В Москве 13 и 14 февраля проходит XIII Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема мероприятия звучит так: «Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе». Оно посвящено обострившемуся 7 октября палестино-израильскому конфликту.

На конференции сегодня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров с заявлением о том, что РФ не видит перспектив стабилизации ситуации в Газе, если Израиль не откажется от проведения наземной операции в Рафахе. Министр отметил, что Москва готова провести новую межпалестинскую встречу по урегулированию ближневосточного конфликта при поддержке арабских государств.

«Почти 30 тысяч палестинцев убиты, женщины и дети, раненых в трое больше, количество нарастает в результате бомбардировок Рафаха <...> необходимо было в зародыше конфликт урегулировать, предложили резолюцию в Совбезе - было заблокировано американцами», - сказал Лавров.

Политики и политологи из 16 зарубежных стран в силу своего опыта предлагают реальные решения для прекращения огня в секторе Газа. Общая позиция неизменна - необходимо создать суверенную Палестину, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает эту идею в корне. Советник президента Ливана Амаль Абу Зейд на вопрос, можно ли переубедить Нетаньяху, отвечает с долей скептицизма.

«Даже если он (Нетаньяху, - Прим. ред.) продолжит отрицать, кстати он эту идею отрицает уже 15 лет, единственный выход из кризиса - это создание независимого государства Палестина. Все зависит от самих израильтян, хотят ли они жить в условиях войны и платить столь высокую цену <...> Мы, ливанцы, часть этого затянувшегося конфликта, и то, что происходит сейчас, раскалывает мир», - заявил советник.

Подробнее про то, что предлагает Сергей Ларов для урегулирования палестино-израильского конфликта, смотрите в сюжете Россины Бодровой.

Ранее стало известно, что в секторе Газа в результате очередного обстрела со стороны Израиля погибли три заложника. Еще пять человек, которых удерживает палестинская группировка ХАМАС, получили тяжелые ранения.