Пашинян: Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО

Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Пашинян заявил лишь о «партнерских отношениях» между страной и альянсом.

«В нашей повестке такого вопроса нет. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства», - передает RT cлова. премьера Армении.

Он уточнил, что Армения сейчас является как минимум членом ОДКБ. При этом в республике обсуждается корреляция блоковой стратегии с интересами Армении в долгосрочной перспективе.

Ранее Владимир Путин также заявлял, что прекращение членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не будет отвечать интересам Армении. И не стоит трактовать отсутствие премьер-министра Никола Пашиняна на заседаниях объединений с желанием или нежеланием страны прекратить в них членство, добавил он.

Напомним, что последнее расширение списка членов НАТО было в 2023 году, когда в организацию приняли Финляндию. В следующем расширении ожидается вхождение в состав НАТО Швеции, которая подала заявку в мае 2022 года. На данный момент в составе альянса - 31 государство.