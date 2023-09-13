На срочном рынке Мосбиржи приостановлены торги из-за нештатной ситуации

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Московская биржа утром 13 сентября приняла решение приостановить торги на срочном рынке, где торгуются фьючерсы и опционы. Причиной назвали сбой в работе торгово-клиринговой системы, которая отвечает за безналичные расчеты.

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9.30», - цитирует сообщение пресс-службы площадки агентство «РБК Инвестиции».

На данный момент Мосбиржа проводит диагностику системы. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.