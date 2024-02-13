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Российские военные передали специалистам захваченные редкие дроны-камикадзе ВСУ

Специалисты изучат тактико-технические характеристики захваченных дронов для создания методов более эффективного противодействия.
Никита Черненко 2024-02-13 14:32:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Редкие экземпляры дронов-камикадзе, которые используют ВСУ, захватили бойцы гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на специалиста подразделения по борьбе с дронами.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», - рассказал специалист.

Специалистам передали образец БПЛА, а также навесное оборудование для сброса снарядов, рассчитанное на четыре слота. Эксперт по борьбе с дронами объяснил, что с помощью такого оборудования БПЛА становится многоразовым, а также сообщил о ведении работы по изучению тактико-технических характеристик захваченной техники, чтобы более эффективно противодействовать беспилотникам противника.

Ранее в ходе поездки на удмуртский завод концерна «Калашников» глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил цеха по производству дронов для ВС РФ. Отмечается, что производство беспилотников в Удмуртии возросло на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить выпуск БПЛА, в том числе из новых композитных материалов, повышающих живучесть аппаратов.

#в стране и мире #захватили #дрон-камикадзе #БПЛА ВСУ #Противодействие дронам
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