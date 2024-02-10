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Минобороны: производство дронов на «Калашникове» выросло на 60%

В перспективе планируется кратно нарастить выпуск беспилотных аппаратов, доложили Сергею Шойгу в ходе его поездки на предприятия ОПК Удмуртии.
2024-02-10 18:47:01
© Фото: Минобороны России

Производство дронов на заводах концерна «Калашников» в Удмуртии выросло на 60%, сообщили в Минобороны России. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна с 2022 года, позволили увеличить объем производства.

В перспективе планируется кратно нарастить выпуск беспилотных аппаратов, доложили Сергею Шойгу в ходе его поездки на предприятия ОПК Удмуртии. Министр обороны РФ проверил выполнение ГОЗ по производству беспилотников.

В частности, главе оборонного ведомства показали новые композитные материалы, которые применяют в производстве дронов. Они существенно повышают живучесть аппаратов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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