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Ставропольские врачи передали новый автомобиль и гумпомощь военным медикам

Автомобиль приобрели на средства работников учреждения. Большую поддержку врачам оказала и администрация города Невинномысска, где работает благотворительный фонд, помогающий собирать помощь бойцам.
2024-02-13 13:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Врачи и сотрудники Ставропольского краевого онкологического диспансера передали новый автомобиль военным медикам. Транспортное средство будет задействовано в ходе боевых действий. Помимо машины, в зону спецоперации направили лекарства, теплую одежду и одеяла, сладости и письма школьников со словами поддержки.

Автомобиль на собственные деньги купили сотрудники медучреждения. Как рассказывает главный врач онкодиспансера Константин Хурцев, идея передать машину военным медикам созрела, когда к ним, будучи в отпуске, обратился военнослужащий, ранее работавший врачом-онкологом в диспансере.

«Здесь специалисты-онкологи, понятно, что там этот опыт нужен был в меньшей степени. Но он показал себя как прекрасный хирург, у них сложилась хорошая команда, выполняющая очень серьезные вмешательства и спасающая жизни десяткам, сотням наших бойцов», – говорит Хурцев.

Внести свою лепту в победу может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями людей и организаций, поддерживающих российских военнослужащих. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #МО РФ #СВО #доброинформ
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