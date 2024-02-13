Ставропольские врачи передали новый автомобиль и гумпомощь военным медикам

Врачи и сотрудники Ставропольского краевого онкологического диспансера передали новый автомобиль военным медикам. Транспортное средство будет задействовано в ходе боевых действий. Помимо машины, в зону спецоперации направили лекарства, теплую одежду и одеяла, сладости и письма школьников со словами поддержки.

Автомобиль на собственные деньги купили сотрудники медучреждения. Как рассказывает главный врач онкодиспансера Константин Хурцев, идея передать машину военным медикам созрела, когда к ним, будучи в отпуске, обратился военнослужащий, ранее работавший врачом-онкологом в диспансере.

«Здесь специалисты-онкологи, понятно, что там этот опыт нужен был в меньшей степени. Но он показал себя как прекрасный хирург, у них сложилась хорошая команда, выполняющая очень серьезные вмешательства и спасающая жизни десяткам, сотням наших бойцов», – говорит Хурцев.

Внести свою лепту в победу может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями людей и организаций, поддерживающих российских военнослужащих. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.