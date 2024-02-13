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Politico назвала вопросом времени распад НАТО

По мнению корреспондента издания, единственный вопрос, на который ответят результаты голосования президентской гонки в США, это насколько быстро произойдет распад НАТО.
Игнат Далакян 2024-02-13 12:14:01
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Globallookpress

Евросоюз больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросах обеспечения собственной безопасности. С таким мнением поделился корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг.

«На данном этапе практически не важно, победит ли (Дональд Трамп. - Прим. ред.) на выборах в США. Европа осталась одна», - написал он.

Он добавил, что единственный вопрос, на который ответят результаты голосования американской президентской гонки, это насколько быстро произойдет распад НАТО.

По словам автора статьи, администрация нынешнего президента Джо Байдена оспорила бы такой тезис, отметив, что Североатлантическому альянсу ничего угрожать не будет. Однако Карничниг задается сразу же вопросом, как долго это продлится в случае победы нынешнего главы государства.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что НАТО не может зависеть в своей работе от настроения американского президента. Таким образом Боррель прокомментировал высказывание экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отказе от помощи союзникам по военному блоку в случае конфликта с Россией.

#в стране и мире #НАТО #Европа #евросоюз #распад НАТО
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