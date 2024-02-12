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Боррель: НАТО не может зависеть в своей работе от настроения президента США

По словам Борреля, НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни.
Игнат Далакян 2024-02-12 14:13:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

НАТО не может зависеть в своей работе от настроения американского президента. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза.

Как передает Reuters, таким образом Боррель прокомментировал высказывания 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отказе от помощи союзникам по военному блоку в случае конфликта с Россией. Глава евродипломатии подчеркнул, что Североатлантический альянс не может действовать по принципу a la carte.

«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», - сказал Боррель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал недопустимыми слова об отказе стран Североатлантического альянса защитить друг друга. По его словам, подобные предположения подрывают и американскую и общую безопасность.

Напомним, бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления на политическом митинге в Южной Каролине возмутил Белый дом своим заявлением о том, что будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников США по альянсу, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком.

#в стране и мире #НАТО #Дональд Трамп #Жозеп Боррель
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