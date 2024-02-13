Бронегруппа БМП-3 обратила в бегство украинских боевиков под Артемовском

Экипаж российской БМП-3 разгромил группу пехоты противника, выжившие боевики обратились в бегство, бросая оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны России.

Разгром произошел в районе населенного пункта Андреевка на Артемовском направлении. Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила взводный опорный пункт противника, занимаемый личным составом.

Для ликвидации боевиков была направлена российская бронегруппа на БМП-3.

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ», - говорится в сообщении.

Разгром был довершен огнем прямой наводкой из 30-миллиметровой автопушки. При этом уцелевший противник спешно бежал, бросая оружие и снаряжение. Выполнив задачу, бронегруппа отошла в безопасный район.

Ранее публиковались ночные кадры работы бронегруппы ВДВ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.