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Бронегруппа БМП-3 обратила в бегство украинских боевиков под Артемовском

Опорный пункт ВСУ, укрепления которого разнесла на куски российская бронегруппа, находился в районе населенного пункта Андреевка.
2024-02-13 11:31:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российской БМП-3 разгромил группу пехоты противника, выжившие боевики обратились в бегство, бросая оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны России.

Разгром произошел в районе населенного пункта Андреевка на Артемовском направлении. Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила взводный опорный пункт противника, занимаемый личным составом. 

Для ликвидации боевиков была направлена российская бронегруппа на БМП-3. 

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ», - говорится в сообщении. 

Разгром был довершен огнем прямой наводкой из 30-миллиметровой автопушки. При этом уцелевший противник спешно бежал, бросая оружие и снаряжение. Выполнив задачу, бронегруппа отошла в безопасный район.

Ранее публиковались ночные кадры работы бронегруппы ВДВ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бмп-3 #бронегруппа #Артемовское направление #Андреевка
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