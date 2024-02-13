ФСБ предотвратила украинскую диверсию на газораспределительной станции в Ленобласти

Сотрудниками ФСБ задержан агент украинских спецслужб, который намеревался совершить диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики прибыли на место после получения сигнала о подозрительном гражданине в районе газораспределительной станции. При себе у задержанного были пять СВУ, которые он пытался заложить на трубопроводном узле. Все взрывные устройства обезвредили, возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

«ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в поджоге тяговой подстанции в Туле. В спецслужбе отметили, что преступник - гражданин Белоруссии, выполнявший задание украинских спецслужб.