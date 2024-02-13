МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ предотвратила украинскую диверсию на газораспределительной станции в Ленобласти

Исполнитель задержан, у него изъято пять бомб.
Никита Черненко 2024-02-13 11:55:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудниками ФСБ задержан агент украинских спецслужб, который намеревался совершить диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики прибыли на место после получения сигнала о подозрительном гражданине в районе газораспределительной станции. При себе у задержанного были пять СВУ, которые он пытался заложить на трубопроводном узле. Все взрывные устройства обезвредили, возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

«ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в поджоге тяговой подстанции в Туле. В спецслужбе отметили, что преступник - гражданин Белоруссии, выполнявший задание украинских спецслужб.

#ФСБ #Ленинградская область #газопровод #Задержан #диверсант
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 